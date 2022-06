A Robecco d'Oglio oggi la nomina del commissario

ROBECCO - Il paese in riva all’Oglio resta in attesa della nomina del commissario, che dovrà essere formalizzato dalla Prefettura nella giornata di oggi.

Nessuno infatti se l’è sentita di raccogliere il testimone del primo cittadino uscente Marco Pipperi. Un mese fa, quando si sono chiusi i termini di presentazione delle liste, i robecchesi hanno dovuto fare i conti con la realtà. Per circa un anno, o almeno sino a quando non verranno convocati i prossimi comizi elettorali, rimarrà in carica il commissario che dovrà adempiere all’ordinaria amministrazione.

Il sindaco uscente Marco Pipperi (ineleggibile perché giunto al terzo mandato consecutivo) aveva incontrato per mesi un gruppo di giovani per cercare di formare una coalizione, ma si era trovato di fronte alla insormontabile difficoltà di trovare un figura di spicco in grado di accettare l’incarico di vertice. Un segnale che di certo fa riflettere e fa comprendere quanto difficile sia governare un piccolo comune, tra difficoltà e grandi responsabilità, sia civili che penali.