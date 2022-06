Festival dei rondoni, la meraviglia del volteggio

CREMONA - Dormono, continuando a volare per tutta la notte: metà cervello riposa, l’altra metà è sveglia, proprio come fanno i delfini mentre nuotano nell’acqua. Volteggi e caroselli nel cielo azzurro di Cremona, palcoscenico naturale dello spettacolo che ogni giorno regalano i rondoni comuni, creature un po’ più lunghe delle rondini, ma, rispetto alle rondini, dalla coda un po’ più corta e dal piumaggio tutto scuro. Benvenuti al Festival dei rondoni, iniziativa che si colloca nell’ambito delle attività realizzate dal circuito di Regione Lombardia AreaParchi in collaborazione con il Parco Regionale Oglio Sud.



Ore 16.30 di oggi, appuntamento tra piazza del Comune e via Sicardo. Una ventina di persone (c’è anche Davide Sacchetti, guardia ecologica volontaria). Naso e i binocoli all’insù. Qui dove svetta il Torrazzo e sopra il Vescovado, è un danzare dei rondoni che a Cremona popolano il centro storico. Veloci, velocissimi: un’impresa ‘beccarli’ con l’obiettivo. «Straordinari volatori, specie straordinaria con capacità straordinarie». La loro straordinarietà la spiega Bassano Riboni del WWF Cremona. «È una specie che si è evoluta per vivere nell’atmosfera. I rondoni si posano al suolo esclusivamente perché hanno l’obbligo di deporre le uova, di cibarle e allevare i piccoli».

I cremonesi ammirati dallo spettacolo dei rondoni

Archiviata l’attività riproduttiva, «ritornano nell’aria, si spostano in Africa centrale per lo svernamento e quando sono lì, non hanno più bisogno di scendere a terra». Fanno tutto in volo, i rondoni. In volo si nutrono, catturando gli insetti. Ma qui li catturano anche sul Po. «Ai rondoni piace cacciare insetti sui fiumi. In occasione di perturbazioni, gli insetti scendono di quota e ci sono quelli che sfarfallano dall’acqua. Il Po aiuta». In volo i rondoni bevono a pelo d’acqua, raccolgono il materiale per imbottire il nido: pagliuzze, piumini. E in volo si accoppiano. «In Europa arrivano tra marzo e aprile — prosegue Riboni —. Vi restano per un periodo molto breve».

Bassano Riboni del Wwf, che ha spiegato la straordinarietà di questa specie

Arrivano prima i maschi per occupare il territorio. «Se lo ritengono sufficiente per mantenere una famiglia, mandano segnali». Poi la femmina: è lei che decide se fermarsi. Nei rondoni «non c’è dismorfismo sessuale», maschi e femmine sono uguali. Dopo la metà di luglio lasciano la città, «in modo simultaneo». A differenza degli altri uccelli che, usciti dal nido, trascorrono un periodo con gli adulti. «Gli adulti li introducono alla vita autonoma, spiegano la tecnica di caccia, ma i giovani rondoni devono cavarsela da soli. Lo capiscono quando i genitori non tornano più nel nido con il cibo. È il momento dell’abbandono. «I pulcini in grado di volare si lanciano nell’atmosfera e da lì non avranno più rapporti con i genitori».



Dal buio della cavità al salto nell’azzurro, nell’atmosfera «dove saranno in grado di catturare gli insetti in volo, di sfiorare un fiume per bere, di dormire in volo». A Cremona, i rondoni si vedono spesso a gruppi, la mattina e verso sera. «Gruppi che non entrano nei nidi. Sono i giovani non ancora maturi per la riproduzione, probabilmente i giovani dell’anno scorso o di due anni prima non ancora riproduttivi, ma che hanno già raggiunto i quartieri dove un giorno si riprodurranno: fanno i giri per imparare a localizzare». Sono definiti «i disturbatori»: si infilano nelle colonie dei riproduttivi e fanno una gran gazzarra. Qui, da anni, vive anche un parente del rondone normale. È il rondone pallido: se ne va a metà novembre.