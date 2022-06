Sport inclusivo: il messaggio di «Tutti sulla stessa barca»

CREMA - «Tutti sulla stessa barca», studenti normodotati e con disabilità. Questo il progetto di sport inclusivo concluso nei giorni scorsi dall’istituto Munari: 130 allievi dei due licei (artistico e scienze umane) hanno preso parte all’iniziativa voluta dal dirigente scolastico Pierluigi Tadi.

Tre gli appuntamenti organizzati al lago d’Iseo, alla base nautica A.v.a.s. di Lovere.

Fotto di gruppo delle studentesse che hanno partecipato al progetto

I ragazzi hanno timonato una barca a vela e pagaiato su kayak biposto. Fondamentale il lavoro di squadra.

Ad organizzare «Tutti sulla stessa barca» è stato Davide Nava coadiuvato dai colleghi di Scienze motorie Giovanni Marchesi, Laura Gennari e Rossana Sangiovanni.

Nel frattempo, ci sono altri studenti delle superiori cremasche che stanno vivendo una grande emozione.

WEST SIDE STORY ANCORA SUL PALCO

Dopo lo straordinario successo dei giorni scorsi, con il sold out al teatro San Domenico, i ragazzi e le ragazze del liceo Racchetti Da Vinci avranno ancora modo di portare in scena il musical «West side story».

La conferma arriva da Sara Locatelli, la docente che ha ideato e coordinato il progetto, occupandosi in particolare del laboratorio di recitazione.

«L’obiettivo è la rassegna nazionale teatro scuola educazione: 38^ edizione a Serra San Quirico la prossima primavera».

Sarebbero di nuovo impegnati anche i colleghi dello Sraffa-Marazzi, che hanno curato i costumi, e dell’Ispe, che si sono occupati di trucco e parrucco.

A far loro da guida ancora Davide Pandini, per la parte musicale, e Wendy Hall, che dirige il laboratorio coreutico. Poi il vocal coach Andrea Camposaragna. Confermatissimi i due attori protagonisti: Michele Paolini che ha frequentato la prima F del linguistico e Emma Vetturi, che ha studiato al Classico, in III B.