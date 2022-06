Rapina violenta: picchiato e rapinato del Rolex

RIPALTA - Picchiato e rapinato del Rolex appena uscito dal ristorante. Un colpo da svariate decine di migliaia di euro. È successo venerdì sera a Bolzone, frazione di Ripalta. Sull’inquietante episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri e il riserbo è massimo.

AGGUATO FUORI DAL RISTORANTE

Le poche notizie filtrate parlano di un agguato in piena regola. L’assalto sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte. Dopo aver cenato nel locale, tre amici sono usciti e, appena giunti in strada, ecco spuntare due delinquenti incappucciati e armati di una pistola. Pare che sapessero bene ciò che volevano: hanno infatti minacciato uno dei tre clienti del locale, un 52enne cremasco, intimandogli di consegnare l’orologio che aveva al polso, un Rolex modello Daytona. Di fronte all’esitazione del proprietario, s’è scatenata la rabbia dei rapinatori, i quali hanno aggredito fisicamente il 52enne, gettandolo a terra e poi sferrandogli dei calci. Impossibilitata a reagire, la vittima si è poi vista sottrarre il Rolex, mentre subito dopo i malviventi sono scappati a piedi. Il tutto davanti agli occhi degli amici attoniti.

Passata la minaccia, è scattata la richiesta d’aiuto. A Bolzone sono quindi giunti un equipaggio della Croce Verde di Crema e una pattuglia inviata dal vicino Comando Compagnia dei Carabinieri di Crema. I militari hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei testimoni, poi il 52enne è stato trasferito dagli operatori del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Crema per curare le contusioni riportate nel corso dell’aggressione. Nel frattempo è subito partita la caccia ai banditi.

Per le forze dell’ordine non sarà impresa facile identificare i due rapinatori, in primo luogo perché incappucciati. Un aiuto potrebbe arrivare dai filmati di telecamere pubbliche (ma anche private) installate in zona, se non altro per individuare il veicolo utilizzato dopo la rapina per prendere il largo. Già in passato la visione di riprese di videocamere di protezione o soltanto di monitoraggio ha permesso agli investigatori di risolvere crimini anche efferati.

Un altro aspetto che i militari non sottovaluteranno nel corso delle indagini è di carattere «ambientale».

Il pregio e il valore economico dei Rolex è risaputo, si tratta di orologi svizzeri di alta manifattura, diffusi ma non certo per tutte le tasche. Per questo sono molto ambiti da ladri e rapinatori. E tra i vari modelli in commercio il più prestigioso e ricercato è forse proprio il Daytona, un cronografo realizzato nelle tre versioni — acciaio, acciaio e oro, e oro - che è un must fra i collezionisti da decenni (soprattutto per la rara e costosissima variante conosciuta come Paul Newman).

I rapinatori sono dunque andati a colpo sicuro? Se così fosse, forse i due banditi conoscevano il proprietario dell’orologio ginevrino, e magari anche le sue abitudini. Potrebbero persino averlo tenuto sotto controllo e seguito per poi agire nel momento ritenuto più favorevole. Certo potrebbe anche essere stata una casualità, per i due delinquenti, quella di imbattersi in una vittima con al polso una simile «ghiottoneria».