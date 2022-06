Lunotto posteriore frantumato e via la borsa del lavoro: l'apppello di un medico

GADESCO - Un appello per provare a recuperare la borsa del lavoro, che contiene dati sensibili e importanti. A lanciarlo è il medico M. A., dipendente dell'Asst di Mantova e residente nel territorio viadanese, che ha subito un furto sulla propria auto nei giorni scorsi nel parcheggio dell'Iper di San Marino. "La borsa che mi è stata asportata non aveva nulla di particolarmente appetibile per dei ladri, - racconta - ma cose molto importanti per il mio lavoro come il timbro del medico, un ricettario medico, chiavette usb con esami e la situazione clinica dei miei pazienti. Ero convinto che la borsa venisse trovata ma purtroppo non è così. Faccio un appello nella speranza che qualcuno l'abbia vista o trovata in qualche fosso". Il medico ha subito il furto anche dello zaino del figlio, con entrambi gli oggetti che erano riposti nel baule. "Purtroppo la zona dove era parcheggiata la macchina è priva di telecamere quindi non ci sono speranze di risalire agli autori", conclude. La denuncia è stata presentata alla caserma di Casalmaggiore.