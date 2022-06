Sulla Brebemi l'auto elettrica si ricarica mentre viaggia

BRESCIA - Ricaricare l'auto elettrica mentre viaggia? Presto sarà possibile. Lo dimostra l'Arena del Futuro, il circuito sperimentale per la ricarica #DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) che è stato inaugurato a Chiari (Brescia), lungo l'autostrada A35 Brebemi SpA alla presenza del presidente di A35, il cremonese Franco Bettoni, del ministro Mariastella Gelmini e delle autorità locali.

I PARTNER DEL PROGETTO PILOTA

Il progetto pilota di Brebemi e Aleatica (operatore globale specializzato in soluzioni di mobilità sostenibili e innovative) vanta importanti partner come ABB, Electreon, Iveco, Iveco Bus, Mapei, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Politecnico di Milano, Prysmian Group, Stellantis, Tim, Fiamm Energy Technology, Università degli Studi Roma Tre, Università degli studi di Parma, Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

CORSIE DEDICATE PER I VEICOLI ELETTRICI

La nuova #tecnologia permette ai veicoli elettrici di ricaricarsi viaggiando su corsie dedicate, grazie a spire posizionate sotto l’asfalto che trasferiscono direttamente l’energia necessaria ai mezzi (auto, camion, bus): un sistema di mobilità a “zero emissioni” che include differenti elementi, dall'asfalto alle centraline, dai cavi alla connettività 5G.

Nel percorso verso la #decarbonizzazione dei #trasporti attraverso la mobilità elettrica, a fronte di criticità legate alla vita e all’ingombro delle batterie, la ricarica a induzione può contribuire ad una transizione verso modelli di mobilità sostenibile che migliorino l’esperienza sul campo degli utenti.

TANTI VANTAGGI

Tra i tanti vantaggi: la maggior efficienza energetica del veicolo grazie alla ricarica in viaggio, la riduzione del volume delle #batterie nei veicoli senza impattare sulla capacità di carico #merci e persone, l'aumento della vita media della batteria e la riduzione dei tempi di sosta per ricarica.

La #tecnologia DWPT, nelle sue variabili di induzione dinamica e statica, desta interesse per possibili immediati sviluppi a livello commerciale in Italia e all’estero, anche grazie alla sua versatilità in quanto, oltre all’utilizzo su strade ed autostrade, può essere sfruttata anche in altre #infrastrutture come #porti, #aeroporti e #parcheggi.