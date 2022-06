«La Provinciale 7 è pietosa: abbandonata da anni»

SCANDOLARA RAVARA - «Le condizioni della strada provinciale 7, che collega la 85 provinciale Bassa di Casalmaggiore alla 87 Giuseppina, sono pietose. È tempo di intervenire». È accorato l’appello lanciato da Attilio Gennaroli, di professione autista di «Arriva bene» (ex Km) e sindacalista di Cgil Trasporti.

Una situazione ben nota a quanti si trovino a transitare lungo quell’asse viario: la situazione del manto stradale è critica. E la situazione continua a peggiorare a causa dell’usura ulteriore determinata dal passare del tempo e dal transito degli autoveicoli.

«Penso che siano almeno 25 o 30 anni che quella strada non viene sistemata e adesso siamo veramente alla frutta — osserva Gennaroli —. Io ci passo più volte al giorno per lavoro ed è sempre peggio. Ci sono un sacco di buche che creano situazioni di pericolo, in particolare nel tratto a sud dell’abitato di Scandolara. Ma un po’ tutta la provinciale è messa male, anche la zona all’altezza di San Martino del Lago presenta diversi tratti particolarmente ammalorati. E da lì passano auto, pullman con gli studenti, moto. Io guido un pullman e mi sembra francamente incredibile che nel 2022 siamo ridotti in queste condizioni. E comunque anche la provinciale Bassa di Casalmaggiore da Gussola a Torricella non è messa bene».

La competenza è provinciale. Secondo Gennaroli «non si può più attendere. Non è possibile che ci siano delle ‘zone franche’ per così tanto tempo».

Pneumatici e soprattutto incolumità di chi transita a rischio, insomma. «Mi auguro sinceramente che chi di dovere intervenga al più presto — auspica Gennaroli —, prima che succeda qualche incidente. Non è comunque più tollerabile una situazione di questo tipo». Basta percorrere la strada per rendersi conto di persona di quale sia la situazione.