Covid, stabili i ricoverati nelle Terapie intensive

CREMONA - Stabili i ricoverati nelle terapie intensive a quota 20, mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-16).

A fronte di 24.830 tamponi effettuati, in Lombardia sono 3.132 i nuovi positivi (12,6%), 92 in provincia di Cremona.

Si registrano sul territorio regionale 11 vittime, dato che porta a un totale di 40.647 decessi da inizio pandemia.

LIEVE INVERSIONE DELLA CURVA IN ITALIA

Mantenere comportamenti ispirati alla prudenza per non alimentare il contagio

«Questa settimana si nota una lieve inversione di tendenza, con un aumento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 che si fissa a 222 casi per 100mila abitanti. Resta invece ben al di sotto dell’unità, a 0,75, il valore di Rt». Lo rileva il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull'andamento dell’epidemia di Covid. L'evoluzione della situazione epidemiologica, sottolinea, «fa sì che sia bene continuare a tenere comportamenti ispirati alla prudenza» e «continuare a monitorare la situazione e soprattutto ciò che avviene negli altri Paesi Ue».

PER ENTRARE NEGLI USA NON SERVIRA' PIU' IL TEST

I viaggiatori che entrano negli Stati Uniti non avranno più bisogno di un test per il Covid negativo. L’amministrazione Biden si appresta ad annunciare che, a partire dalla mezzanotte del 12 giugno, sarà rimosso l’obbligo del test per l’ingresso nel Paese. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.