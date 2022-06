Chiara Ferragni in città con il figlio Leone, bodyguard e troupe al seguito

CREMONA - Grande fermento attorno alle 14 in piazza Stradivari per la presenza di Chiara Ferragni in compagnia del figlio Leone. La famosa imprenditrice, blogger, designer e modella italiana, cremonese di nascita, si è fermata da Ugo Grill per acquistare alcuni tramezzini, seguita passo passo da bodyguard e una troupe televisiva.

Chiara è stata subito riconosciuta dalle persone che transitavano in quel momento nella zona tra via Gramsci e piazza Stradivari. Si è formato un capannello e la guardia del corpo ha tenuto a distanza i fans troppo invadenti. Solo ieri, Ferragni era stata ospite a Milano della senatrice a vita Liliana Segre.