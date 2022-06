Covid, ancora in calo i ricoverati nelle Terapie intensive

CREMONA - A fronte di 28.243 tamponi effettuati, in Lombardia si contano 3.158 i nuovi positivi (11,1%), 89 in provincia di Cremona. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) che scendono sotto quota 30 e diminuiscono anche i ricoverati nei reparti (-7). Sono 5 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.614.

COVID E IMPATTO SUL LAVORO

Avere avuto il Covid può portare come conseguenza un impatto negativo sulle prestazioni lavorative. Coloro che contraggono Covid-19 hanno infatti spesso problemi di memoria, attenzione e concentrazione, anche dopo essersi ripresi dalla malattia iniziale. Lo evidenzia un nuovo studio dell’Università di Waterloo, pubblicato su Scientific Reports.

"Covid-19 sarà una parte costante della vita, almeno per il prossimo futuro - spiega uno dei ricercatori, il professor James Beck - ora è comune per le persone infettarsi, riprendersi e poi tornare al lavoro. Eppure, nel nostro studio, coloro che avevano contratto il Covid hanno riportato maggiori difficoltà sul lavoro, rispetto alle persone che non lo avevano mai contratto». Gli studiosi hanno raccolto dati da un campione di 94 adulti che lavoravano a tempo pieno. È emerso che chi aveva avuto l'infezione da Sars-CoV-2 ha riportato più problematiche cognitive sul lavoro, che sono definiti come problemi di memoria, attenzione e azione. Una seconda scoperta è che queste problematiche cognitive erano associate a una diminuzione dell’autovalutazione delle prestazioni lavorative, nonché a maggiori intenzioni di lasciare volontariamente il proprio lavoro attuale.

«Questi risultati possono avere importanti implicazioni per i manager e le organizzazioni in senso più ampio - conclude Beck - le persone che tornano al lavoro dopo aver contratto il virus potrebbero avere difficoltà a tornare al livello di prestazioni abituale e potrebbero essere necessari degli accomodamenti, come la riduzione dei carichi di lavoro, l’estensione delle scadenze o la fornitura di modalità di lavoro flessibili»

LISTA FARMACI CRITICI

Il Gruppo direttivo per la carenza di medicinali dell’Ema, l’Agenzia del farmaco europeo, ha adottato il primo elenco dei farmaci considerati critici per l'emergenza sanitaria da Covid-19. I medicinali inclusi nella lista sono autorizzati per la cura del virus e la loro offerta e domanda saranno attentamente monitorate per individuare e gestire carenze potenziali o effettive. L’elenco contiene sia i vaccini e sia le terapie approvati nell’Unione europea contro il Coronavirus. Sarà aggiornato per riflettere i cambiamenti nella situazione pandemica.