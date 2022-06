Otto anni di calvario dopo l'incidente, ora l'addio ad Andrea Sala

OSTIANO - Addio ad Andrea Sala. A distanza di otto anni da quel terribile incidente avvenuto sul circuito da motocross di Canneto sull'Oglio il cuore del centauro di 33 anni residente nel paese in riva al fiume ha smesso di battere. Ha lottato per anni, ma le ferite riportate nello scontro erano state troppo gravi. Ha vissuto questi anni attorniato dall'amore dei familiari e degli amici. La notizia della sua scomparsa, iniziata a circolare ieri in tarda serata, ha sconvolto l'intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza ai genitori, papà Giovanni e mamma Luisa.

QUEL GIORNO DI MAGGIO 2014

La brutta caduta è avvenuta dopo una curva sul circuito valido per il Campionato regionale lombardo Uisp. Andrea Sala correva nella categoria Hobby ed era partito in testa, ma dopo un salto è caduto rovinosamente a terra. Un altro concorrente che stava procedendo subito dopo di lui non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto e il 24enne ha riportato una ferita all’arco sopraccigliare e un trauma cranico, che rese necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 di Bergamo. La gara fu sospesa e anche le premiazioni relative alle altre categorie vennero annullate in segno di rispetto per il giovane. I circa 220 concorrenti rimasero molto colpiti dall’incidente, così come i responsabili del Crosspark che sottolinearono comunque l’efficienza della macchina dei soccorsi, scattati immediatamente. La prontezza dello sbandieratore, che ha subito segnalato il pericolo, evitò ulteriori scontri o cadute.