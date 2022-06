Beppe Severgnini in visita all'istituto Marazzi

CREMA - Il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, ha fatto visita agli studenti dell'istituto Marazzi, scuola intitolata alla memoria del bisnonno della moglie Ortensia, che lo ha accompagnato. Accolto dalla dirigente Roberta Di Paolantonio, dalla responsabile della sede, Laura Perelli e dal docente Gianluca Soncini, il vicedirettore del Corriere ha visitato i locali dove sono sistemati i laboratori dell’area meccanica, elettronica e moda, chiacchierando anche con gli studenti.

Questi ultimi hanno descritto le iniziative che li hanno visti coinvolti nel corso dell’anno scolastico. Dopo il tour, Severgnini si è intrattenuto con i ragazzi delle quinte, improvvisando una breve lezione sulle modalità di scrittura, particolarmente apprezzata dai ragazzi, proiettati verso la preparazione dell’esame di maturità. «Che voi facciate cose importanti, o meno - ha affermato il giornalista cremasco - alla fine, se non riuscite a comunicare, tutto rimane lì, vale per il lavoro, ma vale anche per i social».