Qualità della vita, la provincia è a misura di giovani e anziani

CREMONA - Bambini, giovani e anziani: Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua indagine sulla qualità della vita analizzando queste tre macro categorie attraverso 12 indicatori selezionati. Le classifiche, pubblicate la prima volta a giugno 2021 come una tappa della storica indagine di fine anno, sono state aggiornate dal Sole 24 Ore per raccontare come è cambiata la mappa del benessere in base alle “risposte” dei territori alle esigenze specifiche di tre target generazionali.

I GIOVANI

E’ Piacenza la provincia dove vivono meglio i giovani (al secondo posto Ferrara e poi Ravenna). I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita tra i quali imprenditorialità giovanile, aree sportive, età media al parto, bar e discoteche, laureati, disoccupazione. E Cremona è quinta.

I BAMBINI

É Aosta la provincia dove vivono meglio i bambini, seguita da Arezzo e Siena. Sono sempre 12 gli indicatori selezionati - tra cui pediatri, studenti in classe, spazio abitativo, asili nido, verde attrezzato - per misurare alcuni aspetti che influenzano la vita dei più piccoli. E Cremona si piazza al 18esimo posto.

GLI ANZIANI



E’ Cagliari, invece, la provincia dove vivono meglio gli anziani (Bolzano al 2° posto poi Trento al terzo) così come mettono in luce i 12 indicatori selezionati (speranza di vita, inquinamento acustico, assistenza domiciliare, infermieri, geriatri, trasporti anziani e disabili). In questo caso Cremona è settima.