Fondazione Mazza, ritorno della Festa dell'ospite con sorpresa

PIZZIGHETTONE - La Festa dell’ospite in corso alla casa di riposo Mazza ha riservato una bella sorpresa: questa mattina Ottavio Carollo, di Cremona, ha donato alla struttura la vecchia borsa appartenuta proprio al fondatore Luigi Mazza. Carollo l’ha utilizzata per anni, su e giù per l’Italia e anche all’estero nel suo ruolo di dirigente di azienda, ma solo qualche settimana fa ha scoperto un’incisione nella pelle: proprio il nome dell’illustre medico pizzighettonese, a cui è intitolata la struttura.

«Sono entrato in possesso di questa borsa quando avevo 14 o 15 anni – ha spiegato il cremonese –: partecipavo alle raccolte di oggetti usati con l’ente di beneficenza Mani tese. Ricordo che la trovai in una soffitta del centro storico di Cremona, decisi di tenerla io e in seguito la usai per i viaggi di lavoro. Più di cinquant’anni dopo l’ho ritrovata in cantina mentre stavo facendo ordine, volevo pulirla. Ad un certo punto ho girato la patella di pelle che si tira per aprirla e con grande sorpresa ho letto: ‘Mazza Luigi – Codogno, Cremona’. Ho fatto una ricerca su internet e sono arrivato all’istituto di Pizzighettone, a cui ho scritto». La borsa da medico, che risale al 1850, è così tornata a casa. Alla festa, che ha previsto anche messa officiata in cortile e inaugurazione della nuova ‘sala estetista’ attrezzata grazie al contributo di volontarie supportate dall’Avis, hanno preso parte anche le autorità. Fra gli altri il sindaco Luca Moggi, il collega di San Bassano Giuseppe Papa, il senatore Simone Bossi.