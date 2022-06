Sicurezza, al cimitero ecco le guardie giurate

CREMONA - Fino al 30 settembre, ad occuparsi della guardiania al cimitero civico sarà il Corpo Vigili dell’Ordine. Un servizio sperimentale che, si legge sulla determinazione dirigenziale, vuole anche essere un tentativo di «efficientare l’organizzazione del personale interno». La spesa prevista è di 15.900 euro e la novità prevede che venga separato l’aspetto vigilanza dall’attività di accoglienza dei visitatori.



I vigilantes dovranno controllare gli accessi e l’interno del camposanto, in particolare dovranno accertarsi che quanti frequentano il cimitero per visite alle tombe o per ragioni di lavoro «tengano un contegno corretto, quale si addice al carattere del luogo»; che tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso o asportato; che negli orari di chiusura del cimitero nessuno rimanga chiuso dentro; che siano osservate tutte le norme del vigente regolamento di polizia cimiteriale relative all’ingresso dei visitatori e dei veicoli; che chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche alle cappelle, edicole, tumuli, colombari o altre sepolture sia in possesso di regolare autorizzazione».

L'assessore Simona Pasquali

Fino al 15 settembre saranno presenti dalle 14.30 alle 18.30 (nei festivi dalle 7.15 alle 12.45) e dal 16 al 30 settembre dalle 14 alle 18 (nei festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18). Il servizio di accoglienza, invece, resta in capo ai tre dipendenti del Comune e prevede, fra altre mansioni, l’intervento in caso di attivazione dell’allarme ascensori e informazioni all’utenza. Lo scopo del Comune è risolvere le criticità più volte segnalate dai cittadini e sottoposte anche all’attenzione dell’assessore di competenza, Simona Pasquali, in primis il problema (anche recente) dei furti dalle tombe.