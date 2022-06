Cordoglio per il pellettiere Ettore Miglio

RONCADELLO - Dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale di Cremona, è scomparso l’imprenditore Ettore Miglio, 84 anni. Ultimo di nove figli, classe 1938, abitava con la sua famiglia nell’ultima casa di Roncadello, dopo il nuovo stabilimento Briantina.

In paese è ricordato per l’azienda di pelletteria-borse-valigie che conduceva insieme alla moglie Angela nei capannoni costruiti dietro l’abitazione di via Federici, 125.

«Coltivava l’hobby della caccia (i suoi cani...) — ricorda il parroco don Andrea Spreafico – e aveva anche una barchina ormeggiata nella lanca morta di Roncadello: proprio qui aveva incontrato il parroco qualche anno fa, in un simpatico siparietto. Temeva che il parroco avesse messo gli occhi sulla sua barca».

Miglio non partecipava attivamente alla vita della comunità cristiana e forse per coerenza a questo aveva lasciato detto che avrebbe preferito che non lo si portasse in chiesa per il funerale religioso. Domani, dopo la benedizione in casa, alle 11.30 ci si sposterà al cimitero di Cogozzo, vicino alla sua nipotina, per la sepoltura.

La parrocchia gli rivolge un saluto così: «Caro Ettore, il lavoro è stato il tuo primo obiettivo, con le sue fatiche e le sue soddisfazioni. Ora incontrerai il ‘Datore’ di tutti, lo conoscerai davvero, e ne scoprirai la familiarità e la misericordia: allora ti diciamo ancora una volta e ancora più seriamente: ‘buon lavoro!’ Riposa in Pace!».

Miglio lascia oltre alla moglie i figli Paola, Simone e Piergiorgio.