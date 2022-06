Covid: Bongiovanni: «A maggio ritorno alla normalità»

CASALMAGGIORE - “Il mese di maggio si è caratterizzato per un generale ritorno alla normalità a seguito di ulteriori riduzioni di misure AntiCovid da parte del Governo e ad un rallentamento del contagio rispetto al mese di aprile. Non vi sono ricoverati di Casalmaggiore, la maggior parte ha sintomi lievi”.

A dirlo è il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, che come sempre tira le somme del mese in relazione alla pandemia. “I positivi al 31 maggio sono scesi a 42 rispetto ai 175 di aprile - precisa il sindaco -. Vi è stato solo un decesso di Covid nel mese di maggio come nell'aprile scorso. Il totale da inizio pandemia è di 68, 46 uomini e 22 donne. Età media 80 anni”.

Riassumendo “dei 42 positivi, 20 abitano in città, 3 a Vicobellignano, 4 Vicomoscano, 7 a Casalbellotto e 5 a Vicoboneghisio. Senza casi Quattrocase, Valle, Camminata, Fossacaprara, Motta San Fermo”, puntualizza il primo cittadino.

“I casi totali sono 4.272, con 148 casi registrati a maggio rispetto ai 312 di aprile. I guariti sono 4162. I deceduti totali del mese di maggio sono 12, come nel 2020, sotto media rispetto agli anni prepandemia, mi auguro sia l'inizio, dopo i buoni dati del mese di aprile, di un calo deciso di mortalità dopo le tragedie degli ultimi due anni”.

Per quanto riguarda i vaccini, “sulle 15.127 persone residenti in città per ATS, 12.202 hanno completato il ciclo vaccinale di cui 9.537 hanno ricevuto il booster, mentre 2.885 persone non hanno alcuna dose, ovviamente sono compresi i bambini sotto i 5 anni che non sono vaccinabili - riferisce Bongiovanni -. 223 fragili hanno ricevuto pure la quarta dose. Siamo dunque all 80,6% di vaccinati, il 63% dei cittadini ha ricevuto la terza dose. Sostanzialmente la campagna vaccinale è ormai terminata”.