Festa della Repubblica: quattro nuovi cavalieri

CREMONA - In occasione della festa della Repubblica sono stati consegnati 4 diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferiti dal presidente Sergio Mattarella a cittadini della provincia che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale e, quindi, si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica.

ONORIFICENZA DI CAVALIERE

1) Il viceprefetto vicario della Prefettura di Cremona, Roberta Verrusio Grippa Scafati: ha prestato servizio presso le Prefetture di Brescia, Pavia e Belluno. Dal 2013 riveste l’incarico di viceprefetto vicario della Prefettura di Cremona, esercitando le proprie funzioni con tenace decisione ed elevata competenza. Dotata di altissimo senso delle Istituzioni, si è contraddistinta per un non comune spirito di servizio, equilibrio e senso del dovere, coniugati ad un encomiabile impegno.

Si è particolarmente distinta durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, affrontando ogni criticità con grande dedizione, senza risparmio di energie e introducendo innovative soluzioni organizzative.

2) Il colonello Roberto Cernuzzi che dal 1 dicembre 2017 dirige il 3° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Milano, che assicura, attraverso le proprie otto sedi in tre diverse regioni, il rifornimento di materiali peculiari. Dal 2014 al 2017 ha assunto il comando del Reggimento Logistico “Julia”, assicurando, nel 2017, il G.S.A. in Kosovo nell’ambito della missione NATO “Join Enterprise”. Durante la recente fase emergenziale ha collaborato e fornito il proprio contributo alla Struttura del Commissario Straordinario per la gestione della crisi pandemica da Covid.

3) Il luogotenente Nicola Sgaramella, che dal 2012 ad oggi riveste l’incarico di Comandante della Sezione Tutela Entrate presso il Nucleo Polizia-Economica Finanziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nell’anno 1981. Da oltre 10 anni è socio dell’Associazione “Unione Nazionale Mutilati per Servizio”, Ente Morale che si occupa di tutelare tutti coloro che, dipendenti di Forze dell’Ordine e Militari, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio.

4) Angelo Pietro Somenzi. Attualmente in pensione, è stato dipendente presso la ditta “Negroni” di Cremona.

In qualità di “radioamatore” della locale Associazione A.R.I. ha partecipato alle operazioni di soccorso in occasione dell’alluvione del 1966 nel Polesine e del terremoto in Irpinia nel 1980, per il quale ha ricevuto l’attestato di Pubblica Benemerenza dal Capo della Protezione Civile. Dal 1998 entra a far parte dell’Associazione “Combattenti e Reduci”, sezione comunale di Sesto ed Uniti, e dal 2016 ne riveste la carica di presidente. Dal 1999 ad oggi l’insignito è promotore di un gruppo di volontari per il trasporto di persone anziane e disabili presso le strutture sanitarie.

MEDAGLIE D'ONORE ALLA MEMORIA

Sono state consegnate 4 Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica. Si tratta di un’onorificenza di altissimo valore e significato, conferita ai cittadini italiani, militari e civili, internati nei lager nazisti o deportati per essere destinati a svolgere lavoro coatto per l’economia di guerra tedesca e che hanno vissuto in condizioni disumane.

1) Medaglia d’onore alla memoria del signor Realdo Armanni, ritirata dai figli Pierina, Bortolo, Angelo e Annamaria.

Il 9 settembre 1943 viene catturato durante un rastrellamento delle autorità tedesche e viene deportato in Germania, divenendo la matricola n. 19429. Riuscirà a rientrare in Italia solo nell’ottobre del 1945, dopo mesi di un viaggio estenuante a piedi.

2) Medaglia d’onore alla memoria del signor Giovanni Leoni, ritirata dai figli Roberto, Wanda e Flavio.

Nel gennaio 1942 viene arruolato e inquadrato nella Guardia di Frontiera a Ventimiglia. All’indomani dell’Armistizio di Cassabile fu catturato dalle armate naziste e deportato presso lo Stalag IV – di Dortmund. Viene rimpatriato in Italia a fine agosto 1945.

3) Medaglia d’onore alla memoria del signor Cesare Lepri, ritirata dalla figlia Linda. Il 13 settembre 1943 viene fatto prigioniero dai soldati tedeschi e trasferito in diversi campi di prigionia nei territori occupati dalla Germania, prima in Austria, poi in Polonia. Infine fu deportato nel campo di Meppen in Germania dove fu liberato il 7 aprile 1945.

4) Medaglia d’onore alla memoria del signor Giovanni Volpi, ritirata dal figlio Giancarlo. Viene fatto prigioniero dalle truppe tedesche e deportato in Germania presso il lager di Wietzendorf dove tra la fine del ’43 e l’inizio del ‘44 sono concentrati molti ufficiali e soldati italiani che si erano rifiutati di aderire alla SS tedesche e alla Repubblica Sociale Italiana. In seguito è trasferito al campo di prigionia di Hannover e liberato nell’agosto 1945.

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE

Infine, è stato consegnato 1 Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile concesso dal Ministro dell’Interno al signor Fabio Raffaele Bertoglio. Con umana solidarietà, il 25 ottobre 2013, si è tuffato in acqua per salvare un uomo ormai esanime che aveva intenti suicidi. Chiaro esempio di elevate virtù civiche. Bertoglio ha dimostrato nell’occasione grande coraggio e altruismo, suscitando una forte ammirazione in tutta la comunità cremonese.