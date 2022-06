Bar tabacchi preso di mira. Il vetro resiste, colpo a vuoto

CREMA - «In 27 anni non abbiamo mai subito un furto, stesso discorso per un tentativo, come quello di stanotte (ieri, Ndr)». Mauro Geroldi, titolare del bar Cavour con Santo Cazzamalli, mostra il punto dove il ladro ha cercato di sfondare la vetrata dell’ingresso. «Probabilmente ha utilizzato un martelletto di quelli in dotazione ai bus di linea o ai treni, per la rottura dei vetri in caso di emergenza – prosegue Geroldi –: prima ha mirato al centro, poi si è accanito sulla parte bassa. Sperava di riuscire a rompere il vetro senza fare troppo baccano. Per fortuna il materiale ha retto. Stamattina, quando all’ora dell’apertura ci siamo accorti, abbiamo chiesto lumi ai residenti della palazzina. Ci hanno detto di aver sentito alcuni rumori dopo mezzanotte. Di più non sappiamo. Ovviamente sporgeremo denuncia in commissariato».

Mauro Geroldi, cotitolare del bar, mostra il punto in cui i ladri hanno cercato di accanirsi

Nella zona non mancano le telecamere della videosorveglianza, sia privata, sia comunale. Ce ne sono davanti alla posta centrale di piazza Madeo, che si trova praticamente dirimpetto al locale, e in via Rivafredda, all’altezza della scuola media Vailati. Toccherà ai poliziotti verificare se abbiamo registrato o meno immagini utili a identificare l’aspirante ladro. Evidente che puntasse a tabacchi, Gratta e vinci e valori bollati. Il Cavour, infatti, è anche ricevitoria.

«Fosse riuscito nell’intento – conclude Geroldi – ci saremmo sicuramente trovati con danni ben peggiori, il rischio concreto che mettesse tutto a soqquadro». Nei prossimi giorni verrà sostituita la vetrata della porta di ingresso. Un danno che è comunque coperto dall’assicurazione. Il tentativo di furto in pieno centro che dimostra la temerarietà del malvivente, incurante del rischio di essere scoperto da qualche passante. Da non dimenticare che l’altra sera in città, anche per diverse iniziative politiche e culturali che si sono svolte in contemporanea, c’erano persone in giro sino a tarda ora.