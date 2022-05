Guidava con una patente falsa, denunciato

CASALMAGGIORE - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato per falsità materiale e uso di atto falso un cittadino straniero di 26 anni, residente in provincia di Mantova, che guidava con una patente falsa. Nel corso dei costanti controlli alla circolazione stradale, alle 16.30 del 29 maggio, nel centro abitato di Casalmaggiore, il 26enne mentre alla guida di un’auto è stato fermato dai militari di pattuglia e ha fornito ai militari una patente di guida.

I militari hanno effettuato i controlli di rito e hanno visto che i dati riportati sulla patente erano del cittadino straniero, ma controllando il numero del documento hanno scoperto che in banca dati quella patente risulta intestata a un cittadino italiano. Di fronte alle contestazioni mosse dai militari, l’uomo ha quindi ammesso che la patente era falsa e di averla acquistata su internet pagandola 600 euro. Per questo motivo la patente falsa è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.