Carabinieri in aula per rassicurare gli scolari: «State tranquilli»

POMPONESCO - Questa mattina i carabinieri di Viadana sono stati in visita alla scuola elementare di Pomponesco, insieme con il sindaco Giuseppe Baruffaldi e accolti dalla dirigente Sandra Sogliani, per dare un segnale di sicurezza e tranquillità dopo l'inseguimento dell'auto sospetta e lo schianto con la volante, con arresto di un pregiudicato, avvenuto proprio di fronte all'edificio scolastico dieci giorni fa.

Accompagnato dal luogotenente Massimiliano Burroni, comandante della Stazione, il comandante della Compagnia di Viadana maggiore Giovanni Martufi ha incontrato gli scolari ringraziandoli per non essersi spaventati troppo in occasione dell'intervento degli uomini dell'arma e rispondendo alle loro tante domande.

Assistiti dalle insegnanti, i bambini hanno poi potuto vedere la vicino, con grande entusiasmo, l'auto dei carabinieri, posizionata nel cortile della scuola.