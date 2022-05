Casa in fiamme: «Ora denuncio alla Procura»

CASTELLEONE - «Una settimana fa avevano dato fuoco a sterpaglie in prossimità della casa e sette giorni prima ancora avevano sfondato la porta dell’abitazione. Ora l’incendio. Questa banda gira indisturbata da anni. Sporgo denuncia in Procura».

Vuole vederci chiaro Enrico Campagnoli, giornalista milanese di Tribuna Stampa e proprietario della Casa del Dosso, la villa di Castelleone distrutta domenica da un incendio che, secondo il titolare, sarebbe di natura dolosa. Non si sbottonano invece le forze dell’ordine che stanno nel frattempo conducendo minuziose indagini sull’accaduto.

Per fortuna la casa al civico 11 di via Quadelle era disabitata da anni. Ma, nonostante non ci siano state vittime o feriti, il rogo ha turbato profondamente la comunità castelleonese. Dell’abitazione, di intatto, resta poco. Gli oggetti di valore custoditi al suo interno, ha raccontato il titolare che l’ha ereditata dal nonno maresciallo, erano già stati trafugati da anni.

«ADOLESCENTI VISTI AGGIRARSI NELLA ZONA»

L’aspetto più oscuro e disturbante dell’intera vicenda è l’ipotesi che non si sia trattato di un incidente ma di un gesto voluto, un avvertimento o, secondo il proprietario dell’immobile, addirittura di una ritorsione: «Sono anni che si verificano veri e propri episodi vandalici che ho regolarmente denunciato. Io abito a Milano, ben distante, ma una vicina mi ha riferito a più riprese di aver visto ragazzini poco più che adolescenti aggirarsi nella zona. Una volta, scoperti, l’avrebbero persino minacciata. Credo che le forze dell’ordine possano in seguito aver fatto visita ai loro genitori. Forse proprio questo li ha fatti indispettire, quindi si sono vendicati. Ma non mi faccio intimorire. Il tutto va avanti da fin troppo tempo. Ho già sporto denuncia ai carabinieri, in più occasioni, adesso mi rivolgerò anche alla Procura».

Da quando le fiamme si sono spente sono passate meno di 72 ore, un tempo insufficiente per escludere una qualsiasi delle molteplici piste e spiegazioni. Resta ancora da capire, fra le altre cose, quale possa essere stato, sempre nel caso fosse comprovato il dolo, l’innesco utilizzato dalla presunta ‘baby gang’. Gli investigatori dell’Arma e gli esperti dei Vigili del Fuoco ci stanno lavorano.