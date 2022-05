I giochi antichi affascinano ancora

TORRE DE’ PICENARDI - «I giochi del cortile», proposti domenica pomeriggio dalla Pro loco come evoluzione del Bimbo Day, hanno fatto centro. Piazza Roma, a dispetto della giornata uggiosa, a partire dalle 16, si è riempita di bambini attirati dalla magia di 60 giochi realizzati artigianalmente, rigorosamente in legno e che riprendono fedelmente i modelli tradizionali. E non solo i bambini sono stati attirati dai giochi, ma anche gli adulti.

Le tipologie di gioco accontentavano piccoli e grandi

Le tipologie di gioco erano varie per accontentare sia coloro che amano le sfide personali, sia gli amanti del gioco di squadra. Ecco la maxi dama, il galeone, lo scudo del re, il tiro al barattolo, il maxi forza quattro, il gioco della pulce, i trampoli di legno, il calciotappo, i cavallini a dondolo, le trottole e tanti altri. Giochi di «un tempo» per far divertire e per tramandare il valore e l’importanza delle tradizioni. Si tratta di giochi ecologici, sicuri, silenziosi, semplici, senza plastica o batterie.

Giochi e sfide tra generazioni

«E distolgono il bambino dagli input elettronici visivi o sonori» hanno detto i responsabili di «Giochi del cortile», di Voghera. «I ragazzi puntualmente si scordano del cellulare, tanto che ogni volta qualcuno lo dimentica proprio e viene dopo a recuperarlo».

L’iniziativa, insomma, è stata molto apprezzata da quanti hanno potuto ritrovare nella semplicità della proposta il piacere del gioco e delle sfide tra generazioni. Poi spazio a «Marubini in piazzetta», il punto ristoro in piazzetta Wojtyla e, ad artigiani e hobbisti e al punto del gruppo Avis di Piadena. Infine in via Garibaldi il Bar Sport ha proposto il Garden Spritz Chandon.