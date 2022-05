Covid, l'onda del contagio in ritirata: 19 positivi in provincia

CREMONA - Continua ad arretrare l'onda del contagio: in provincia di Cremona solo 19 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Lo stesso trend lo si legge nei numeri della Regione: a fronte di 10.313 tamponi eseguiti, sono ampiamente sotto mille i nuovi casi di Covid in Lombardia, con un rapporto dello 7,2%.

Si registrano 17 vittime, per un totale di 40.541 da inizio pandemia. Restano stabili i ricoverati nelle Terapie Intensive, che sono complessivamente 35, mentre crescono di 7 unità negli altri reparti (615 in tutto).

MINORI E SALUTE MENTALE

Oggi è stato firmato un protocollo d’Intesa tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e il Comitato Italiano per l’Unicef - Fondazione Onlus, per contribuire alla tutela della salute mentale e del benessere psicosociale delle persone di minore età realizzando il progetto «#With You# Wellness Training for Health - La Psicologia con te», elaborato dall’Unità Operativa Semplice di Psicologia Clinica del Policlinico Gemelli, con l’obiettivo di coinvolgere 1500 ragazze e ragazzi preadolescenti e adolescenti, con relative famiglie, per un totale di 15 mila destinatari diretti ed indiretti.

«L'accordo - viene spiegato - nasce dalla consapevolezza condivisa che la salute è presupposto per l’esercizio di ogni altro diritto fondamentale della persona e che la pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni hanno causato pesanti ripercussioni sulla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti».

«In Italia si stima che, nel 2019, il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni soffrano di problemi legati alla salute mentale, circa 956.000 in totale. Fra le ragazze, la percentuale è maggiore (17,2%, pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a 477.518)», ha ricordato la presidente dell’Unicef Pace.