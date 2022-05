Covid: 1767 i nuovi casi in Lombardia, 68 in provincia

CREMONA - Sono 1767 i nuovi casi di Covid in Lombardia - 68 in provincia di Cremona - dove sono stati fatti 21.562 tamponi, con un rapporto del 8,2%, in leggero incremento rispetto a ieri, quando era all’incirca dell’8%.

Sono 9 le vittime, per un totale di 40.524 da inizio pandemia. Aumentano di 2 i ricoveri in intensiva, che sono 35, mentre diminuiscono negli altri reparti, dove sono 608, rispetto ai 670 di ieri.

I DATI NELLE PROVINCE

Milano 789 nuovi,

Brescia 274,

Varese 202,

Monza 223,

Bergamo 169,

Como 133,

Pavia 145,

Mantova 99,

Cremona 68,

Lecco 69,

Lodi 49,

Sondrio 28.

2 GIUGNO: 9 MILIONI IN VIAGGIO

Saranno almeno 9 milioni - senza contare gli escursionisti in giornata - gli italiani in viaggio per il 2 giugno, il primo «ponte» vero e proprio della primavera, dato che cade di giovedì. Emerge dalla rilevazione di fine maggio dell’Osservatorio Confcommercio-Swg secondo cui però c'è un bel margine di ulteriore miglioramento, dato che altri 4,3 milioni non escludono di prendere qualche giorno di ferie.

Se si ripeterà il «copione» di Pasqua, quando, negli ultimi giorni, quasi tutti gli incerti avevano optato per la partenza, avremmo più di 13 milioni di viaggiatori: un risultato positivo e in linea con la propensione, che da qualche tempo si registra, a superare le molte incertezze del momento, tornando in vacanza.

Con una durata media di 3 giorni, i viaggi saranno in Italia nel 95% dei casi, per la metà al di fuori della propria regione, spendendo quasi 460 euro a testa.

Per cene, pranzi e aperitivi durante la vacanza, Fipe-Confcommercio calcola una previsione di spesa totale che va da 860 milioni di euro a 1,3 miliardi di euro, confermando la ristorazione come componente importante dell’offerta turistica.

Si torna quindi a fare vacanze vere e proprie, scegliendo prevalentemente una struttura turistico ricettiva e, solo in 3 casi su 10, una seconda casa o ospiti di parenti o amici.

Le mete preferite sono il mare, nel 37% delle intenzioni di viaggio, seguito però da città, borghi e luoghi d’arte, indicati dagli intervistati tra il 13% e il 14%, con i giovani fino a 35 anni che preferiscono una grande città e la fascia 55-74 che invece opta maggiormente per borghi e contesti più a dimensione d’uomo.