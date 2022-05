Dai Lions premi agli studenti eccellenti

SONCINO - Un weekend di orgoglio e sorrisi quello che si è appena concluso per genitori ed ex allievi del Giovanni XXIII, l’istituto comprensivo del borgo

Nella Sala del Consiglio i soci del Lions locale hanno consegnato le tradizionali borse di studio a tre allievi eccellenti che, nello scorso anno, hanno ottenuto la licenza media col massimo della media, 10 su 10, e pure la lode. Sugli scudi: per la Terza A Chiara Ossoli e Matteo Zaniboni, Rebecca Riboli della Terza B e dalla Terza D Elena Bonizzi.

Torna finalmente in presenza dopo ben due anni, per la gioia di mamme, papà e prof l’immancabile cerimonia di consegna delle borse di studio del Lions Club Soncino destinate ai quattro studenti più in gamba che hanno ottenuto il ‘diplomino’ nel 2020\21.

In apertura il presidente dei leoni soncinesi Ilaria Fiori, insieme al Cerimoniere Primo Podestà, ha accolto col dirigente scolastico Luca Serafini la nutrita delegazione dei giovani allievi accompagnati dai genitori.

Ad affollare la platea anche i soci e i rappresentanti delle istituzioni locali. Tra loro anche l’assessore Roberto Gandioli che con la presidente del consiglio comunale Federica Brizio ha portato i saluti e le congratulazioni del sindaco Gabriele Gallina, assente per impegni istituzionali.

Nel suo intervento, il titolare dell’Ufficio politico Istruzione, Sport e Sociale ha invitato i ragazzi premiati a continuare su questa strade e spronato gli altri a seguire l’esempio. Fiori ha invece ricordato le origini e le finalità delle borse di studio Lions, la collaborazione col Banco BPM di Soncino che sostiene l’iniziativa, e ha sottolineando la missione di servizio del club nei confronti delle nuove generazioni: «E proseguiremo anche per gli anni a venire nel rispetto della nostra mission lionistica».

La numero uno ha poi illustrato la vera grande novità, cioè le quattro borse di studio in luogo delle classiche tre. «La motivazione è semplice e va trovata proprio nella situazione che si è venuta a creare, vale a dire l'aver 4 ragazzi diplomati con 10 e lode e dover fare una scelta. Abbiamo subito deciso per un premio a tutti».

Chiude il cerchio il discorso del professor Serafini che ha ricordato l’importanza della pluridecennale iniziativa e ha colto l’occasione per invitare gli alunni del plesso a un sempre maggior impegno per il raggiungimento di ambizioni, traguardi scolastici e professionali.