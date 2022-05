Protezione civile in azione nella notte per liberare la strada da una pianta

SOSPIRO - Intervento notturno della Protezione Civile in via Robinie a Sospiro per liberare la strada dalla grossa pianta estirpata ieri dal forte vento che si è abbattutto sul territorio cremonese. I volontari coordinati da Silvio Garavelli sono entrati in azione con grande disponibilità, tempestività ed efficienza. Mettendo così in sicurezza la strada.