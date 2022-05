Covid, Francesca abbraccia i suoi angeli: «Mi avete salvato la vita»

CREMONA - In quell’abbraccio c’è tutto: gratitudine e commozione. La gratitudine, perché se il Covid non se l’è portata via, «è merito dei miei angeli». La commozione di incontrarli, i suoi angeli, ieri sulla pista dell’aeroporto del Migliaro. La stessa dove alle sei del pomeriggio del 7 marzo 2020, in pieno dramma pandemia, atterrò l’elicottero dell’Aeronautica Militare decollato un’ora prima da Cervia. E un’ora dopo ripartito con Francesca — intubata nella barella di biocontenimento — per l’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), in Valtellina. Fu il primo volo dell’Aeronautica militare, in Italia, per il trasporto di pazienti Covid attaccati a un tubo e alla speranza di uscirne.

7 marzo 2020: la notte del volo salvavita dal Migliaro a Sondalo

La speranza di Francesca Favalli, classe 1958, un impiego al Politecnico. Alle dieci di ieri, al Migliaro, Francesca ha rivisto alcuni dei suoi angeli: la dottoressa Francesca Mangiatordi, in prima linea al Pronto Soccorso del Maggiore; Antonello Sozzi, l’angelo custode dell’aeroporto, due anni fa il solo autorizzato ad aprilo alle ambulanze e ai mezzi militari; il maresciallo di seconda dell’Aeronautica, lei infermiera dell’équipe; il presidente dell’Aeroclub, Aurelio La Monica.

Francesca Favalli con Antonello Sozzi ieri mattina all’aeroporto del Migliaro

«È una emozione grande, una euforia inebriante, non so spiegarla. Sono partita da qui e, adesso, sono qui a festeggiare con loro». È tornata a marzo del 2020, Francesca. «Sono stata ricoverata il 4 marzo. Ero a casa da cinque giorni, ero andata a fare il tampone perché avevo la febbre. Il risultato è arrivato il giorno in cui mi hanno ricoverato. Alla mia dottoressa avevo detto: ‘Io non ce la faccio più, non dormo, non mangio, non respiro’. ‘Vada subito in ospedale a fare una lastra’ e da lì...».

Da lì, «dopo tre ore mi hanno portato in Terapia Intensiva. Ricordo una dottoressa che con tre infermieri mi disse: ‘Signora deve cambiare reparto’. ‘Dove mi portate?’. ‘In Terapia Intensiva’». Francesca riuscì ad avvisare il compagno, Giorgio Magnani, al suo fianco ieri al Migliaro. «La dottoressa ci disse: ‘L’abbiamo intubata, però è peggiorata moltissimo, preparatevi’».

IL TRASFERIMENTO A SONDALO

Il 7 marzo si decise di trasferire Francesca all’ospedale di Sondalo. Il telefonino di Sozzi squillò: «Arriverà l’elicottero». E lui si precipitò. Aprì le porte all’ambulanza. Dentro c’era Francesca, nella barella a biocontenimento. Sull’elicottero erano in otto: il pilota, i due membri dell’equipaggio, il medico anestesista e quattro infermieri, due di rianimazione e due di medicina generale, bardati dalla testa ai piedi.

Alle 19.08, le pale cominciarono a girare: decollò per Sondalo. Durante il volo, i sanitari si occuparono del mantenimento delle funzioni vitali di Francesca intubata. All’interno c’era un sistema chiuso. Anestesista e infermieri si liberarono degli scafandri. La barella garantiva la tenuta per il 99,99%. Il volo nel buio, la tensione, l’atterraggio, il termometro che segnava 2 gradi sopra lo zero. Alcuni giorni dopo Francesca si risvegliò. «Dove sono? Cosa mi è successo?». Una infermiera le spiegò: «Adesso andiamo meglio». Fu l’inizio della rinascita. Francesca venne dimessa il 12 aprile. «L’aspettiamo con il salame e i marubini», il commiato dal Morelli.

Francesca ieri aveva con sé una lettera di ringraziamenti «doverosi». È partita da Ilaria, «la mia infermiera volante, donna speciale». Il grazie «a tutto l’equipaggio dell’elicottero, un viaggio della speranza per me, anche se non lo sapevo». Il «grazie doveroso e sincero alla dottoressa Elena Grappa della Terapia Intensiva del Maggiore, reparto dove la vita ti può abbandonare: «Loro fanno sempre il possibile perché non accada». E alla dottoressa Mangiatordi, in prima linea, trincea, al Pronto Soccorso. Il «grazie, anche se non sono presenti, ma lo sono nel mio cuore, al dottor Francesco Inzirillo e a tutto il personale della Terapia Intensiva del Morelli, al dottor Carella, alla mia cara infermiera Marisa che mi liberò dai tubi, a tutto il personale sanitario».

Il «grazie immenso» al personale dell’Aeroclub e a Sozzi, «rimasto a disposizione fino a notte inoltrata: poteva non esserci quel giorno, ma il destino ha fatto sì che rispondesse subito alla chiamata e con grande senso di responsabilità si è messo a disposizione senza sapere che in quella barella a biocontenimento c’era una persona che lui conosceva, la compagna del suo amico. Infinitamente grazie a tutti».

Abbracci, lacrime di gioia. E il brindisi alla vita.