Prende fuoco la radiale con a bordo gli studenti

CREMONA - Questa mattina la radiale che collega Spinadesco a Cremona ha preso fuoco all'altezza di Cavatigozzi. Una studentessa presente sul mezzo ha raccontato quanto avvenuto: "Stavamo viaggiando sulla radiale quando abbiamo sentito odore di bruciato. Mentre stavamo uscendo dall'area di fermata si è affiancata una persona in macchina che ha detto che la radiale stava prendendo fuoco. Siamo scesi tutti immediatamente e abbiamo visto una pozza di benzina che aveva preso fuoco per motivi sconosciuti". Sul posto sono arrivati due veicoli dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nessun ferito è stato registrato. Le cause del rogo sono ancora da accertare.