Paura al rondò di via Mantova, contatto tra pullman di linea e auto

CREMONA - E' di tre persone coinvolte, due uomini di 23 e 29 anni e una donna di 48 anni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 13.30 al rondò di via Mantova. Per cause che verranno chiarite dagli uomini della Polizia stradale, intervenuti sul posto, a venire a contatto sono stati un pullman di linea e un'auto. Fortunatamente, il tutto si è risolto con un grande spavento, ma nessun ferito.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, sia in entrata che in uscita da Cremona, con lunghe code per permettere i soccorsi con l'intervento di un'ambulanza della Croce Verde.

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI