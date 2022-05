«Verde e vie in ordine? I cittadini si arrangino»

CREMONA - Non si placa la polemica scatenata dopo la risposta data su Facebook dall’assessore Luca Zanacchi, che ad un cittadino del Maristella che lamentava erba alta e buche, aveva risposto invitando i residenti a segnalare i problemi tramite gli appositi canali (reclami@comune.cremona.it). Dopo l’attacco di Forza Italia e Viva Cremona e la difesa della maggioranza e della sua lista Fare nuova la città-Cremona Attiva, arriva la controreplica firmata da Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona) e Carlo Malvezzi, Federico Fasani e Saverio Simi (FI).

Partono dal Maristella per attaccare l’amministrazione su tutti i fronti. «Con il nostro intervento a sostegno dei residenti del Maristella, che da anni rivendicano maggiore attenzione per il loro quartiere, siamo riusciti a scatenare la scomposta reazione dell’intera maggioranza che, a difesa di Zanacchi, ha tenuto a precisare che lo stesso ha assunto l’incarico da soli due mesi, dimenticandosi forse che l’assoluzione del neo assessore condanna l’operato del precedente, anzi dei precedenti. Perché non ci sembra che il mandato di questa amministrazione sia iniziato da due mesi e prima governasse qualcun altro».

L'assessore Luca Zanacchi

«Il centro sinistra - continua - governa ormai da circa 8 anni e dichiarare che il povero assessore Zanacchi non si può mettere in croce in quanto ha assunto l’incarico da poco tempo, significa affermare che fino ad oggi nessuno ha presidiato in maniera efficace ed efficiente le problematiche di quel quartiere. Di fatto è come se l’assessore Rodolfo Bona non ci fosse mai stato (noi in realtà ce n’eravamo già accorti) e fossimo all’anno zero, quello in cui si visita il quartiere per conoscere le problematiche, si raccolgono le richieste, ci si confronta con i residenti. Poi non stupiamoci che i cittadini si siano stancati di essere presi in giro e all’invito dell’amministrazione a candidarsi per il Comitato di quartiere abbiano risposto picche. Insomma nella foga di attaccare i quattro moschettieri (come ci ha definito la civica del sindaco) hanno squalificato l’operato dei precedenti assessori. Ma d’altronde questa amministrazione fa presto a scaricare chi non ritiene più utile alla causa».



Gli esempi si sprecano, secondo le minoranze. Che li cita tutti: «L’ex presidente di Aem Albertoni, l’ex sovrintendente del Ponchielli Cauzzi per citare nomi eccellenti. Addirittura questa amministrazione è stata condannata a pagare oltre 50 mila euro per risarcire un danno per demansionamento ad un ex dirigente storico del Comune, Enrico Bresciani, per anni incaricato di posizioni apicali proprio da giunte di centrosinistra».



Un caso di cui ha discusso l’ultimo ufficio di Presidenza a porte chiuse: «E la maggioranza, ben lontana dal fare un mea culpa, ha tentato di convincerci che se anche il Comune ha perso la causa in realtà non vi sarebbe alcuna responsabilità né in capo all’amministrazione, che può liberamente scegliere l’assetto organizzativo che preferisce e affidare incarichi che potrebbe svolgere personale interno qualificato a consulenti esterni (come nel caso del Pums in relazione al quale Bresciani aveva competenze specifiche). Né in capo ai dirigenti del Comune che avevano in carico l’architetto Bresciani verso i quali la Giunta ha scelto di non intentare alcuna azione di rivalsa, lasciando così presumere che questi ultimi fossero solo esecutori di una volontà politica ben precisa».

«Al contrario Bresciani - continua -, secondo alcuni consiglieri di maggioranza, avrebbe potuto parlarne con l’assessore al Personale Maurizio Manzi che ha dichiarato di non essere mai venuto a conoscenza che un ex dirigente svolgeva mansioni inferiori alla propria qualifica, licenziarsi o magari scrivere una mail all’ufficio reclami del Comune. Insomma se nemmeno nel caso di una sentenza di condanna definitiva in quanto tra l’altro non appellata dal Comune, l’amministrazione riesce a riconoscere una propria responsabilità e cerca anzi di addossarla a chi è stato leso nella sua dignità, quali speranze avete voi cittadini del Maristella e di ogni altro quartiere di veder riconoscere le vostre giuste istanze? D’altronde se non c’è un Comitato è perché non avete voglia di impegnarvi. Se ci sono rifiuti per strada è colpa degli incivili. Se l’erba è alta o ci sono buche è colpa di chi non l’ha segnalato. Perché la morale è che quello di cui c’è bisogno non è un’amministrazione efficace ed efficiente ma, come dice la maggioranza, della collaborazione fattiva di tutti, compreso il contributo di ogni singolo cittadino. Pertanto da domani, intanto che l’assessore finisce il tour nei quartieri e migliora il sistema dei reclami, attrezzatevi con tagliaerba e badile. Insomma per dirla alla quattro moschettieri: uno per tutti e tutti per uno».