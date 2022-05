Bersaglieri, al raduno di Cuneo anche la sezione di Cremona

CUNEO - La Pattuglia ciclistica e il Gruppo femminile Cremisi della sezione Bersaglieri di Cremona hanno partecipato al Raduno Nazionale Bersaglieri il 22 maggio a Cuneo, portando come sempre il nome di Cremona in tutte le città d’Italia.

La Pattuglia ciclistica della sezione Bersaglieri di Cremona

A passo di corsa, per le vie di Cuneo, sulle note del Filk e Flok e de La Ricciolina. Il Raduno Nazionale dei Bersaglieri è tornato in presenza, dopo l’edizione ridotta dello scorso anno per la pandemia e quella annullata nel 2020 sempre a causa del Covid, e porta in Piemonte 120mila persone. E Cremona c'era.

L'appuntamento, con il passaggio della 'stecca', è per il prossimo maggio a La Spezia, città scelta per l’adunata - la settantesima - del prossimo anno.