Un malore improvviso si è portato via l'ex allenatore Loris Ghidoni

CREMONA - Dramma questa mattina al centro sportivo San Zeno: un malore improvviso si è portato via Loris Ghidoni, 64 anni, ex allenatore di calcio di formazioni dilettantistiche cremonesi, un passato nelle giovanili del Milan con una finale del Torneo Giovanile di Viareggio disputata nel 1976 contro il Dukla Praga. Nativo di Monticelli d'Ongina, Ghidoni era molto noto in città. Al momento del malore subito sono stati attivati i soccorsi; al centro sportivo sono arrivati ambulanza e automedica, ma a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.