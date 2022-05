Covid, in provincia di Cremona 26 contagi

CREMONA - Con 11.425 tamponi effettuati, sono 972 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia - 26 in provincia di Cremona - con un tasso di positività, ancora in calo, all'8,5% (ieri era all’8,9%).

Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34), mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-26).

Sono 4 i decessi in Lombardia che portano il totale da inizio pandemia a 40.416.