Addio Augusto Melini, l'infermiere 59enne dal cuore d'oro

SPINO D'ADDA - Si è sentito male ieri prima dell'alba, inutili i tentativi di soccorrerlo. Non ce l'ha fatta Augusto Melini, 59enne infermiere da poco in pensione, papà del consigliere comunale Stefano e di Claudio e marito di Barbara Cavallone, dipendente dell'ufficio tecnico comunale. Oggi alle 15 si terranno i funerali. "Un uomo dal cuore d'oro", lo ricordano amici e ex colleghi di lavoro, compresi infermieri, volontari e medici dell'hub vaccinale di Crema, che nell'ultimo anno avevano imparato ad apprezzare le sue doti professionali e umane. Melini, appena andato in pensione dopo una vita trascorsa all'ospedale di Lodi, si era subito messo a disposizione della campagna vaccinale. Senza dimenticare il suo impegno a livello locale, dove si occupava del servizio infermieristico del centro sociale per gli anziani di via Pascoli. "Siamo profondamente addolorati - spiega il sindaco Enzo Galbiati - le nostre condoglianze a Stefano, Claudio e Barbara".