Servizio antidroga: 26enne denunciato, spacciava in una cantina

SORESINA - Un servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti è stato concluso positivamente dai Carabinieri di Soresina con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di eroina di un cittadino straniero di 26 anni, con precedenti di polizia a carico.

I militari del posto i giorni scorsi avevano raccolto una serie di lamentele da parte di cittadini allarmati che segnalavano un continuo via-vai di persone in un condominio del paese.

La notizia è stata quindi verificata dai militari che nel pomeriggio del 19 maggio si sono presentati nel palazzo e hanno effettuato un accurato controllo. E, a conferma della notizia ricevuta, in una cantina aperta e non utilizzata hanno trovato uno straniero, che non vive nel palazzo ma risiede in un altro comune della provincia, che aveva occupato il locale e lo usava senza alcuna autorizzazione.

IL MATERIALE SEQUESTRATO

Nel corso della perquisizione personale e del locale che aveva in uso i militari hanno trovato un involucro contenente 3 grammi di eroina, un coltello sporco con residui di eroina, due bilancini elettronici intrisi di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 40 euro ritenuta frutto dell’attività illecita.

I militari hanno quindi accertato che l’uomo arrivava a Soresina con un veicolo e raggiungeva il palazzo, andando nella cantina dove aveva anche allestito una specie di giaciglio con un materasso e poche altre cose.

I soldi, lo stupefacente, il materiale da confezionamento, il bilancino e il coltello sono stati sequestrati mentre il 26enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona.