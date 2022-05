Covid, in provincia 104 contagi e 3 vittime

CREMONA - Sono 3.539 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, 104 in provincia di Cremona, a fronte di 33.517 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 10,5 (ieri al 10,8).

Diminuiscono di due unità i ricoverati nelle terapie intensive che sono ora 35. Più sensibile il calo dei ricoverati nei reparti ordinari (-33) che sono 830. I decessi sono stati 15, 3 a Cremona, per un totale di 40.384 dall’inizio della pandemia.

IL 99,1% DEGLI STUDENTI IN CLASSE

Nella settimana dal 9 al 14 maggio gli alunni in presenza nelle scuole italiane sono stati il 99,1% pari a 3.986.209 studenti. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione. Nella scuola dell’infanzia sono stati il 99,4%, in quella elementare il 99,1% come alle medie e alle superiori. I docenti in presenza sono stati il 97,9%, il personale Ata in presenza il 98,4%. Il 99,2% del personale docente e Ata è in regola con l’obbligo di vaccinazione, pertanto il personale inadempiente risulta essere meno dell’1% della vasta platea complessiva.