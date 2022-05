Perde il controllo dell'auto, grave 66enne ricoverata in prognosi riservata

VIADANA - E' ricoverata in gravi condizioni - in prognosi riservata - all'ospedale di Parma, la 66enne di Viadana rimasta vittima di un incidente poco prima delle 5 di venerdì 20. La donna ha perso il controllo della sua Polo che è uscita dalla sede stradale su viale Europa. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Per i soccorsi sono giunti sul posto la Croce Verde di Viadana, l'automedica dell'ospedale Oglio Po e i vigili del fuoco di Viadana che hanno estratto la donna dall'abitacolo. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Viadana.