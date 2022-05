Logistica online, il re è castelleonese

CASTELLEONE - Il re della logistica online italiana è castelleonese e si chiama Damiano Frosi. A 38 anni, 12 dei quali passati a studiare il settore, ha sviluppato una piattaforma web che rende le consegne dei pacchi ordinati su Internet più efficace, meno inquinanti e contemporaneamente rilancia i piccoli bar e negozi.

GEL Proximity, questo il nome del servizio, è stato prima sponsorizzato dal Politecnico di Milano per cui Frosi lavora e, poco più di una settimana fa, acquistato da MBE Worldwide, multinazionale delle consegne per e-commerce, per alcuni milioni di euro (la cifra esatta è secretata).

I fondatori Damiano Frosi, Lorenzo Maggioni e Valerio Bevilacqua

«Tutto è cominciato — rivela Frosi — da una semplice domanda che coi cofondatori Lorenzo Maggioni e Valerio Bevilacqua ci siamo posti riguardo all’e-commerce. Come si può rendere la consegna a casa più sostenibile, meno inquinante e più conveniente?».

Prima lo studio, molto approfondito, quindi l’illuminazione: con le scatole lasciate al bar, dal tabaccaio, alle Poste, nel negozio di fiducia.

«Tutto si basa su una rete a cui gli esercenti possono aderire liberamente con una piccola remunerazione, anche se il vantaggio maggiore è poi la vetrina e il passaggio dei potenziali clienti. Gli utenti vedono il posto più vicino e possono decidere di ritirare lì l’ordine. Questo riduce l’inquinamento perché abbatte il numero di spostamenti del corriere e in più permette al consumatore di evitare situazioni di disturbo, dal suono del campanello agli orari e giorni prefissati».

L'IDEA DELL'INGEGNERE DEL BORGO

L’idea dell’ingegnere del borgo, dal cuore grigiorosso, non è piaciuta solo all’ateneo ma pure al Comune meneghino che ha infatti premiato GEL per la sua missione sociale.

Da piccola startup alle luci della ribalta: l’ultimo atto è l’esordio internazionale. MBE, visto il successo della piattaforma, ha fatto subito la scalata, diventando azionista di maggioranza. I soldi dell’operazione finanziaria sono stati destinati alla liquidazione dei piccoli investitori, che avevano creduto sin da subito nel progetto, tra cui anche un altro castelleonese, Alessio Guasti.