Chiara Ferragni invitata al Memoriale della Shoah da Liliana Segre: «Porterebbe giovani»

MILANO - «Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah": lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a Repubblica. Secondo la senatrice, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, «sono ancora troppo pochi» i visitatori al Memoriale di piazza Srafra che ricorda le vittime dell’olocausto in Italia. «Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla - dice - il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi. Sarebbe interessante conoscerla e poter venire magari assieme qui, davanti a questa grande scritta Indifferenza che ho voluto fosse messa all’ingresso del Memoriale proprio perché è questo oggi il problema da risolvere».

Dopo decenni passati a raccontare la sua storia di sopravvissuta alla Shoah ai ragazzi delle scuole italiane, la senatrice oggi si rammarica che in pochi conoscano il memoriale milanese. «Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio. Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile. Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti - ha riflettuto - si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore».

FEDEZ RISPONDE ALLA SENATRICE

Visto che Chiara Ferragni è impegnata su un set, è stato il marito Fedez a rispondere alla senatrice: «Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito» ha scritto il rapper, che con la moglie forma i 'Ferragnez', una squadra da oltre 30 milioni di followers solo su Instagram.