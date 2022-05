Linea aerea del filobus, venerdì 20 maggio rimozione in via Giuseppina

CREMONA - Via Giuseppina, nel tratto da viale Concordia a via Busada, sarà interessata da lavori di rimozione della linea aerea filobus dalle 20 di venerdì 20 maggio alle 6 di sabato 21 maggio. Per facilitare i lavori di rimozione dei cavi la strada sarà chiusa al traffico. Il traffico proveniente dalla città verso la periferia verrà deviato in viale Concordia, quello proveniente da fuori città sarà deviato verso le vie Ca' del Ferro o Battaglione.

Per l'intera durata dei lavori sarà presente un moviere per la gestione del traffico così da consentire l’accesso alle proprietà laterali ed il passaggio dei mezzi di soccorso.