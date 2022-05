Scontro auto-moto: ferito motociclista

MALAGNINO - Incidente questa mattina lungo la via Mantova all'altezza dell'incrocio che conduce a Malagnino tra una motocicletta e una macchina.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione sembrerebbe che il motociclista 32enne di Ostiano fosse in sella alla sua due ruote diretto verso Cremona.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine la sua moto si è scontrata con una auto condotta da un uomo di mezza età che stava svoltando a sinistra all'incrocio per Malagnino. In un primo momento le condizioni del giovane sembravano critiche tanto che i sanitari a bordo di auto medica e Cremona Soccorso di Vescovato sono arrivati in regime di massima urgenza.

Il quadro clinico è migliorato con il passare del tempo tanto che è stato trasportato in codice verde all'Ospedale di Cremona. Rilievi dei carabinieri.