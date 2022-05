Trenord, 'Navigare sull'Adda': biglietto speciale treno+battello sul Parco Adda Sud

PIZZIGHETTONE - Prima il viaggio in treno e poi la navigazione sull’Adda, per il Parco Adda Sud: è la nuova proposta lanciata da Trenord nell’ambito del programma di promozione turistica “Gite in treno”. Il biglietto speciale comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Pizzighettone o Ponte D’Adda e, da lì, un’ora di navigazione, per ammirare la vegetazione e la fauna caratteristiche del paesaggio fluviale. L’offerta vale il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. In particolare, il battello parte ai seguenti orari: il sabato alle ore 17; la domenica e nei festivi alle ore 11.30, 14.30, 15.45, 17.

Il biglietto è acquistabile solo online su trenord.it e su App Trenord al costo di 18 euro. Al momento dell’acquisto è necessario indicare la data prevista per il viaggio. Si richiede di prenotare il posto sul battello, contattando con almeno 24 ore di anticipo il Consorzio Navigare l’Adda al numero 348 8661685 o via mail, al contatto info@navigareladda.it.

“Navigare sull’Adda” è una delle numerose iniziative nel programma di promozione turistica “Gite in treno”, ideato da Trenord per favorire un turismo di prossimità e sostenibile alla scoperta delle bellezze della Lombardia. Le informazioni su questo e su tutti gli altri itinerari – che comprendono proposte di sport, cultura, divertimento, relax – sono disponibili sul sito di Trenord al link www.trenord.it/giteintreno, e sull’App.