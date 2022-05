Castelvetro, recupero Palazzina Biazzi: accolta la richiesta di finanziamento

CASTELVETRO - “Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la notizia del positivo accoglimento della nostra richiesta di prima tranche di finanziamento, pari a 715.000 euro, circa il 50% della spesa prevista, presentata sul Pnrr per il recupero della 2a Palazzina Biazzi”. L’annuncio arriva dal sindaco Luca Quintavalla. Che ricorda il progetto, a cui il Comune di Castelvetro sta lavorando da tempo, insieme a Istituto Biazzi, Distretto di Fiorenzuola, Ausl Piacenza e Regione Emilia-Romagna, per lo sviluppo di un progetto sociale innovativo.

Il progetto di recupero della 2a Palazzina Biazzi

Prosegue il sindaco: “Realizzazione del nuovo centro diurno anziani - spiega Quintavalla - che sarà a disposizione del Biazzi e sarà progettato in considerazione dei nuovi standard conseguenti all'emergenza Covid-19, superando i limiti logistici dell'attuale centro diurno. Sarà posta particolare attenzione all'integrazione con l'area esterna del parco Biazzi, recentemente riqualificata nel progetto di rigenerazione urbana in cui, come noto, è stato realizzato anche il Giardino Alzheimer. Inoltre sarà realizzato un gruppo di appartamenti per disabili con le relative strumentazioni domotiche e di smart working necessarie per promuovere il massimo dell'autonomia possibile per le persone con disabilità destinatarie”.