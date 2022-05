Attacco di cuore in strada, pensionato 72enne salvato da due compaesani

VAILATE - È ancora ricoverato all’ospedale di Crema, sta meglio ma se l’è vista davvero brutta il pensionato di 72 anni, un ex muratore vailatese, che venerdì scorso è stato vittima di un attacco di cuore in via Caimi, fuori dal negozio di frutta e verdura di Cecilio “Cilio” Tironi. Proprio Cecilio Tironi e l’amico Vincenzo Villani, pensionato che a volte gli dà una mano in negozio, hanno soccorso l’uomo ed evitato il peggio.

“L’ho visto vicino al negozio, stavo per fargli una battuta sulla finale di Coppa Italia persa dalla sua Juve – afferma Vincenzo - quando lui ha iniziato a sentirsi male, barcollando e dicendomi che stava morendo”. Soccorso da Vincenzo prima e subito dopo da Cecilio ed adagiato per terra, il 72enne ad un certo punto ha perso conoscenza. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, fondamentale è stato il massaggio cardiaco praticatogli da Cecilio.

“Ha iniziato a rantolare – racconta il commerciante -, e non si sentiva più il suo polso. Non sono un esperto di primo soccorso ma il massaggio cardiaco era l’unica cosa da fare in quel momento”. L’ex muratore ha ripreso conoscenza, vomitando. Poi è arrivata la Croce Rossa di Crema che l’ha preso in carico e portato in ospedale. Da Crema verrà trasferito in una struttura specializzata dove i medici stabiliranno se e quando operarlo. Intanto in paese qualcuno pare voler avanzare la proposta di candidare i due soccorritori ad una delle prossime benemerenze civiche.