Cremona, eletti i membri dei Comitati di Quartiere 4 e 6

CREMONA - Nel pomeriggio di sabato 14 maggio si è tenuta la seconda tornata elettorale per il rinnovo dei Comitati di quartiere che ha interessato il Quartiere 4 (Cambonino) e il Quartiere 6 (Zaist – Annona – Lucchini – Stadio). Il pomeriggio elettorale si è svolto dalle 14,30 alle 18,30 nelle sedi dei due Comitati di quartiere.

Il percorso delle elezioni è stato gestito direttamente dai Comitati di Quartiere, con il supporto del Centro Quartieri e Beni Comuni. Ai due seggi erano presenti volontari, personale del Centro Quartieri e Beni Comuni e l’Assessore Luca Zanacchi, che ha voluto seguire da vicino questi momenti di cittadinanza attiva. I risultati della giornata elettorale sono i seguenti:

Comitato di Quartiere 4

Votanti 93 – I voti ottenuti dai candidati sono i seguenti: Croci Antonio 63, Tacchini Paola 52, Benedini Katia 32, Lodigiani Matteo 27, Molardi Epifanio 27, Abruzzese Massimo 17, Compiani Cristian 14 e Fogazzi Domenico 8.

Comitato di Quartiere 6

Votanti 61 - I voti ottenuti dai candidati sono i seguenti: Ferrari Giulio 34, Sforza Pier Luigi 32, Arcaini Lucio 25, Afman Diana 24, Beccari Gian Emilio 19, Castelli Remo 11 e Alquati Bonisoli Stefano 6.

In questa prime fase tutti i candidati risultano eletti e prossimamente si provvederà all’insediamento dei nuovi Comitati.

Il prossimo appuntamento per il rinnovo dei Comitati di quartiere è per sabato 28 maggio dalle 14,30 alle 18,30: per il Quartiere 11 (Cascinetto) la sede di votazione sarà al CRAL dell’ASL in via Postumia, per il Quartiere 13 (Porta Romana) si voterà al Civico 81 di via Geremia Bonomelli, 81, per il Quartiere 15 (Bagnara) il seggio sarà al Centro Civico di via Bagnara, 6.