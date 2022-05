Fi: Salini, amareggiato per rimozione, non accetto nuova carica

MILANO - «La decisione della mia rimozione da Commissario regionale di Forza Italia in Lombardia mi è stata resa nota nella giornata di sabato senza che tale comunicazione fosse accompagnata da alcuna motivazione plausibile": è quanto dichiara l’eurodeputato cremonese di Forza Italia Massimiliano Salini che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli come coordinatore lombardo del partito. «E' doveroso, da parte mia, comunicare che, sorpreso e amareggiato da tale decisione, ho esplicitamente declinato da subito la nomina a responsabile Fi per i rapporti con le associazioni imprenditoriali», aggiunge.

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Licia Ronzulli, neo commissario di Forza Italia in Lombardia. Il suo impegno è certamente un valore aggiunto in una Regione da sempre particolarmente importante per Forza Italia. Con lei, siamo pronti a moltiplicare gli sforzi per affermare i nostri valori e la nostra capacità di buongoverno, sia in vista delle prossime elezioni amministrative sia in prospettiva nazionale». Così il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli a margine della presentazione della lista per Dario Allevi sindaco a Monza. (ANSA)