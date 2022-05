Giornata mondiale dell'ipertensione, visite mediche in centro a Cremona

CREMONA - “Misura e controlla la tua pressione per vivere più a lungo” è lo slogan della diciottesima giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa promossa dalla World Hypertension League, ma anche una raccomandazione rivolta alla popolazione per smuovere le coscienze e orientarle verso una corretta prevenzione delle patologie cardiovascolari e renali, delle quali l’ipertensione arteriosa è una delle principali cause scatenanti.

ASST Cremona aderisce anche quest’anno alla campagna internazionale con un’iniziativa aperta ai cittadini che si svolgerà martedì 17 maggio, dalle 9 alle 14, presso il Cortile Federico II (Palazzo del Comune) a Cremona, nel rispetto assoluto, ovviamente, di buon senso e normative vigenti in tema anti-COVID. Nel corso della giornata a tutti i partecipanti verrà effettuata una breve visita medica, durante la quale saranno date indicazioni rispetto a:

Corrette modalità di auto misurazione della pressione arteriosa : sarà effettuata eventuale verifica della taratura delle apparecchiature domiciliari oltre, ovviamente, alla misurazione della pressione da parte del personale sanitario;

: sarà effettuata eventuale verifica della taratura delle apparecchiature domiciliari oltre, ovviamente, alla misurazione della pressione da parte del personale sanitario; Possibili conseguenze di valori pressori elevati ;

; Fattori di rischio per ipertensione arteriosa (es. familiarità, sovrappeso, sedentarietà, eccessivo consumo di sale etc.);

(es. familiarità, sovrappeso, sedentarietà, eccessivo consumo di sale etc.); Prevenzione (evitare l’eccesso di sale, svolgere attività fisica, ridurre l’eventuale sovrappeso, limitare l’uso di alcol, etc.);

(evitare l’eccesso di sale, svolgere attività fisica, ridurre l’eventuale sovrappeso, limitare l’uso di alcol, etc.); Quando rivolgersi al medico di famiglia o allo specialista in Ipertensione Arteriosa.

Il dottor Rosario Ariano

L’evento è realizzato dall’Ambulatorio per la Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, diretto da Rosario Ariano (UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Cremona), in collaborazione con l’Associazione Volontari di Robecco d’Oglio, gli studenti del Corso di Studi in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia con sede a Cremona e l’UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti di ATS Val Padana, che parteciperà con i propri operatori per informare i cittadini sui temi di prevenzione e promozione di stili di vita salutari (gruppi di cammino, no tabagismo, etc.).

Il dottor Ariano andrà in onda domenica 15 maggio sul sito laprovinciacr.it nella rubrica "Il medico risponde", curata da Cinzia Franciò, in occasione della giornata mondiale dell'ipertensione.