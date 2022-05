Cremona Pride, presentato l'evento in programma il 4 giugno

CREMONA - E' stato presentato questa mattina - alla presenza di Mario Feraboli e Chiara Luccarini, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato promotore - presso Spazio Comune il Cremona Pride, l'evento in programma per le vie del centro di Cremona il prossimo 4 giugno. La manifestazione partirà alle 16 in piazza Stradivari, e la serata in musica, con la cantante Miss Keta. Ospiti della giornata Luce Scheggi e Adrian Fartade. Luce (they/them) si definisce dissidente del genere; si occupa di attivismo sui social e di divulgazione sui temi della cultura LGBT+. Adrian (he/him) è un divulgatore scientifico, youtuber e scrittore; sui suoi canali parla di astronomia e astronautica, ma anche della sua esperienza come persona queer.

L’obiettivo che ha il Cremona Pride è quello di creare un percorso condiviso, una rete che coinvolga la cittadinanza, le associazioni, le imprese, i partiti, i sindacati, gli enti privati e le istituzioni pubbliche. Spiegano gli organizzatori: "Vogliamo costruire il primo Pride cremonese insieme a tutta la città e alla provincia".

Il Pride non sarà una semplice parata tra le vie della nostra città, ma sarà molto di più. Il Cremona Pride vuole coinvolgere e far sentire nel posto giusto quante più persone possibili e dare il segnale di una comunità che non intende arrendersi alle disuguaglianze. Il 4 giugno non sarà solo il Pride della città di Cremona ma coinvolgerà tutto il territorio provinciale nella lotta per i diritti delle persone LGBTQIA+.