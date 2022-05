Si accoltella in piazza Garibaldi, 18enne salvata grazie agli amici

CREMA - Si è piantata un coltello di 10 cm tra l'addome e il costato e poi ha iniziato a girovagare per Piazza Garibaldi perdendo copiosamente sangue. Una diciottenne da ieri alle 23 è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Crema dove si trova in prognosi riservata e rianimazione. Ancora da chiarire i motivi del gesto. A dare l'allarme sono stati alcuni amici quando si sono accorti che la ragazza perdeva sangue. Lei si è accasciato al suolo priva di forze. Poi l'arrivo del medico del 118 e del personale sanitario nel servizio di emergenza. Sul posto gli agenti del commissariato e della polizia locale.